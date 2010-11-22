Виш Києва розпочав соціальний проект щодо творчого розвитку киян

20 листопада 2010 року за підтримки Київської міської державної адміністрації стартував соціальний проект «Київський університет ім. Б. Грінченка – киянам», реалізація якого відбуватиметься завдяки спільним зусиллям викладачів та студентів Університету.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Проект спрямований на надання безкоштовних освітньо-розвивальних, культурно-мистецьких, спортивно-оздоровчих послуг у продовж всіх вихідних днів протягом 2010-2011 років. Громаді міста (дітям, батькам, учнівській молоді, пенсіонерам, ветеранам праці, ветеранам Великої Вітчизняної війни) пропонується брати участь у заходах, організованих Університетом, отримувати знання та можливість творчого розвитку.

Це і тренінгові заняття для батьків та дітей, і робота різноманітних творчих студій (музичних, хореографічних, літературних), робота комп’ютерних та історичних клубів, спортивні секції. Долучитися до роботи у цих гуртках та клубах зможуть усі бажаючі. Наприклад, люди похилого віку зможуть навчитися користуватися комп’ютерами. Всі ці різноманітні форми діяльності підготували п’ять інститутів Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Проект одночасно стартував в усіх приміщення Університету. Участь в офіційній презентації взяли Президент Клубу друзів Університету, Міністр Кабінету Міністрів Анатолій Толстоухов, заступник голови КМДА Леонід Новохатько та начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова.

Анатолій ТОЛСТОУХОВ підкреслив, що завітав на презентацію проекту перш за все, як Президент Клубу друзів Університету, а не як Міністр Кабінету Міністрів.

«Я безмежно пишаюся тим, що на наших очах народжується надзвичайно важлива справа. Україна скоро святкуватиме 20-ту річницю незалежності і ми, нарешті, почали будувати країну для людей, коли влада йде до людей, коли державні, муніципальні установи відчиняють свої двері для громади. Я вважаю, що проект, який запроваджує Університет ім. Бориса Грінченка, мають підтримати і в інших вищих навчальних закладах, інших містах України. І я переконаний, що цей проект принесе Університету багато друзів», – сказав А.ТОЛСТОУХОВ .

Столична влада ж наразі розглядає можливість впровадження подібних проектів у школах Києва.

«Ми підтримуємо цей проект з перспективою, аби він став надбанням усіх районів Києва та усіх навчальних закладів. У нашому суспільстві не вистачає спілкування у широкому сенсі. Сьогодні не вистачає спілкування між поколіннями, між владою і громадою тощо… Проект «Київський університет ім. Бориса Грінченка – киянам» цінний також і тим, що дає майданчик для спілкування представників різник поколінь, представників громади і освітніх установ. Ініціатива Київського університету ім. Бориса Грінченка заслуговує підтримки. Тому ми плануємо запропонувати іншим вищим навчальним закладам перейняти цю практику. Також розглядається можливість впровадження подібного проекту у школах», – додав Леонід Новохатько.

Ректор Київського університету ім. Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк розповів, що ідея цього проекту виникла на засіданні Вченої ради Університету.

«На Вченій раді Університету ми розглянули наші взаємовідносини з київською громадою і прийшли до висновку, що повинні впливати на соціальне становище. Ми повинні прагнути того, щоб люди хоч на маленьку йоту стали добрішими, щасливішими. Трохи більше щастя в житті треба кожному. Так народилася ідея цього проекту. Люди приходитимуть до Університету у суботу-неділю зі своїми сім’ями. Вони зможуть спілкуватися між собою, відвідувати наші студії. Люди старшого віку зможуть навчитися користуватися комп’ютером, Інтернетом. А наші студенти із задоволенням допоможуть їм у цьому. Студентам такі заняття будуть зараховані як практика. І в цьому є глибокий сенс – формувати навколо Університету сприятливу атмосферу, а в столиці – позитивне соціокультурне середовище», – підкреслив Віктор Огнев’юк.

Тож міська влада та керівництво Університету запрошує киян та гостей столиці взяти участь у реалізації проекту «Київський університет ім. Бориса Грінченка – киянам» та найближчими вихідними відвідати заходи, що відбуватимуться у приміщеннях Університету за наступними адресами:

Гуманітарний інститут, Інститут лідерства та соціальних наук –вулиця Тимошенка, 13-б;

Педагогічний інститут, Інститут мистецтв – бульвар о. Давидова, 18/2;

Інститут психології та соціальної педагогіки – проспект Тичини, 17;

Університетський коледж – проспект Ю. Гагаріна, 16.