Студент МАУП став чемпіоном світу з боксу

Студент Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Олександр Спирко став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів віком до 24 років.

Про це пише Освітній портал з посиланням на прес-службу ВНЗ.

Днями у першому в професійній кар’єрі титульному поєдинку українець Олександр Спирко зберіг свій послужний список від поразок і підтвердив своє реноме перспективного бійця. Він впевнено переміг досвідченого Абдулазіза Метазімова з Узбекистану. У 10-раундовому протистоянні студент МАУП, боксер промоутерської компанії братів Кличко "К2" Олександр Спирко виграв за одноголосним рішенням суддів. Ця перемога принесла Олександрові пояс чемпіона світу серед молоді за версією WBC (Всесвітньої Боксерської Ради) найпрестижнішою боксерською організацією, у першій середній вазі.

"Я займаюся спортом практично все життя, вже п’ятнадцять років, у професійний спорт я прийшов у віці 19 років, до боксу мене залучив батько Майстер спорту СРСР з боксу, тобто я, так би мовити, продовжую династію. Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією WBC - це мій самий вагомий титул. В аматорському (боксі - ред.) я був 10-разовим чемпіоном України, 2-х кратним призером чемпіонату Європи та призером Чемпіонату світу. Звичайно, коли віддаєш всього себе спорту, то прагнеш здобути всі титули. Я живу боксом, тому кожна перемога, а особливо ця, дуже важливі для мене. Адже коли твою руку підіймають на рингу відчуваєш таку неймовірну радість, що розумієш - зусилля не марні. А найбільше задоволення отримуєш від радості своїх батьків і друзів. Саме у цій радості - задоволення від здійсненої роботи, тож я усвідомлюю, що не дарма віддавав усі сили на тренуваннях", - відзначив Олександр Спирко.