У десятках шкіл Британії використовують антисемітські книги

У результаті розслідування, проведеного Бі-бі-сі, з`ясувалося, що в деяких британських школах, де у вихідні ведеться викладання ісламу, використовуються підручники, що містять образливі по відношенню до євреїв матеріали.

Про це інформує Російська служба Бі-бі-сі.

В одному з підручників, призначених для 12-13 річних учнів, говориться, що євреї подібні свиням.

У книгах також пишеться про те, що, згідно з ученням ісламу, гомосексуалізм має каратися смертною карою.

Книги видані міністерством освіти Саудівської Аравії. Проте в посольстві цієї країни в Лондоні Бі-бі-сі сказали, що уряд країни не має відношення до книг, а образливі заяви вирвані з контексту.

У розслідуванні, яке провела програма Бі-сі-сі "Панорама", говориться, що мова йде приблизно про 40 шкіл, які іменують себе "Саудівські школи та клуби у Сполученому Королівстві та Ірландії".

За словами одного з авторів програми Джона УЕРА, посольство Саудівської Аравії заявило, що воно не має відношення до цих шкіл.

"Проте деякі з цих підручників були отримані в одному з будинків у Лондоні, який належить уряду Саудівської Аравії", - сказав Д.УЕР.

У підручниках, які використовуються в цих школах, говориться, що всі релігії, крім ісламу, є "брехливими".