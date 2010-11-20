Перший космонавт Незалежної України презентував книгу

Сьогодні в “Українському домі” відбулась прес-конференція на тему “Майбутнє та перспективи розвитку космічної галузі України” в рамках святкування 19-ї річниці з дня заснування Українського молодіжного аерокосмічного об`єднання “Сузір`я”.

“Головне наше завдання, це не тільки виявити, а ще й підтримати так, щоб наша талановита молодь пішла до ”Південмашу”, до “Арсеналу”, - заявив голова правління УМАКО “Сузір`я” Олег Петров. - В нас є випадки, коли американці запатентували певний винахід, а за кілька років його зібрали діти у звичайному гуртку Тернополя. Тому питання, чи є перспектива ракетно-космічної галузі є недоречним”.

Він також зазначив, що, на жаль, і досі спостерігається витік українських спеціалістів ракетно-космічної галузі за кордон.

“Але все-таки, доки наших спеціалістів визнають, в нас розробляють космічні проекти, Україна буде космічною державою”, - додав він.

На конференції також пройшла презентація книги першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка “Місія - Космос”.

“Я дуже довго писав цю книгу і перевидавав її 5 разів, - розповідає космонавт. - Я ж не письменник. Просто розуміння, що її можу написати тільки я, змусило мене закінчити роботу. Там викладені мої найяскравіші спогади. Найбільшим шоком для мене було те, коли я побачив який тоненький шар озону оточує нашу планету. Одразу стає явним, наскільки пусті витрати трильйонів доларів на ядерне озброєння. Узагалі - це унікальна книга з унікальною інформацією”.