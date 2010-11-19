Громадські активісти просять освітян провести «Уроки пам’яті»

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду звернувся до керівників освітніх закладів, вчителів підтримати загальнонаціональну традицію та провести у поминальний тиждень 22–26 листопада «Урок пам’яті».

Про це йдеться в повідомленні Центру досліджень визвольного руху, переданому УНІАН.

Водночас в цьому повідомленні зазначається, що Міністерство освіти і науки України під керівництвом Дмитра ТАБАЧНИКА цього року не проводило щорічну Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської та студентської молоді «Колосок пам’яті» при тому, що згідно з чинним наказом МОН від 29 травня 2007 р. №425 акція довгострокова та проводиться щорічно.

Як заявлють в Центрі, Д. ТАБАЧНИК також не виконує чинне розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. №1429-р «Про затвердження плану заходів на 2009—2010 роки із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в Україні». Згідно з цим розпорядженням, освітнє відомство повинно було постійно забезпечувати проведення виставок, які висвітлюють події, пов’язані з геноцидом Українського народу, та організувати ознайомлення з ними учнів та студентів; оформлювати у навчальних закладах тематичні стенди. Також, згідно з документом, МОН повинно забезпечувати поглиблене вивчення у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах теми голодоморів в Україні, активне залучення шкільної та студентської молоді до пошукової та науково-дослідницької діяльності; проводити тематичні лекції, уроки пам’яті, виховні години, конференції, організовувати зустрічі осіб, що пережили Голодомор 1932—1933 років в Україні тощо.

В повідомленні зазначається, що вслід за Україною ряд країн світу визнали Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом.