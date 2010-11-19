МОН оголошує конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу

Міністерство освіти і науки України оголосило Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Конкурс трииватиме з 17 листопада по 12 грудня 2010 року.

Про це йдеться в наказі Міносвіти № 1097 від 17 листопада п.р., текст якого оприлюднено на офіційному сайті МОН.

Забезпечення проведення конкурсу покладено на Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

Наказом передбачено, що до 10 лютого 2011 року мають бути підготовлені узагальнені матеріали щодо результатів Конкурсу для їх розгляду колегією МОН та затвердження переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти Державного бюджету.

Заплановано, що Інститут інноваційних технологій повинен передати Національній академії наук України (для наукової експертизи) та Національній академії педагогічних наук України (для психолого-педагогічної експертизи) по одному примірнику комплекту матеріалів з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту до 20 грудня ц. р. Висновки щодо відповідності рукописів підручників сучасним науковим уявленням і психолого-педагогічним вимогам відповідно мають бути надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 25 грудня 2010 року.

Конкурсні матеріали учасники конкурсу мають надсилати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, загальний відділ. Телефони для довідок: (044) 390-35-33, 425-35-68.