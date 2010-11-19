Ректори України зустрінуться з німецькими колегами

Українська та німецька сторони домовились провести у 2011 р. зустріч між представниками Спілки ректорів ВНЗ України і Конфедерації ректорів та президентів університетів Федеративної Республіки Німеччина.

Про це інформує офіційний сайт Міністерства освіти та науки України.

Домовленість була досягнута під час зустрічі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА та Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганса-Юргена ГАЙМЗЬОТА.Також на зустрічі були присутні директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН Омелян СУХОЛИТКИЙ, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег Єресько, заступник директора департаменту вищої освіти Юрій Каравайченко та керівник відділу культури, освіти і меншин Посольства ФРН в Україні Гаральд ГЕРРМАНН.

Питання необхідності поновити співпрацю Спілки ректорів ВНЗ України та Конфедерації освітян ФРН було піднято Д.ТАБАЧНИКОМ з огляду на те, що востаннє їхня зустріч відбувалася у 2003 році.

Крім того, Міністерство освіти і науки України запропонувало підготувати та узгодити нову міжурядову угоду між Україною та ФРН, з врахуванням сучасних умов та тенденцій в освітній сфері, адже нормативно-правова база українсько-німецького співробітництва у сфері науки значно застаріла. Як зазначає МОН, Спільну декларацію Державного комітету України у справах науки і техніки і Федерального міністерства досліджень і технологій ФРН про науково-технічне співробітництво було підписано у 1993 році.

Також на зустрчічі обговорювалися питання активізації співпраці з Німецькою службою академічних обмінів (ДААД) та Інститутом Гете в Україні, розширення прямих зв’язків між університетами, започаткування створення спільних магістерських програм за спеціальностями, що становлять взаємний інтерес.