Словаччина кличе українських студентів на стипендіальні програми

Посольство Словацької Республіки в Україні повідомляє про відкриття позачергового набору учасників в рамках Національної стипендійної програми СР у підтримку міжнародного обміну учасниками навчальних програм.

Як повідомляє офіційний сайт МОН, Міністерство освіти, науки та спорту Словацької Республіки у співробітництві з SAIA організовує позачерговий набір стипендистів в рамках Національної стипендійної програми (НСП) для перебування під час літнього семестру 2011 року.

У рамках підтримки НСП мова йде про прийняття студентів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів та дослідників з-за кордону та їх перебування в Словаччині. Детальну інформацію про умови та можливості подання on-line заявки зацікавлені особи можуть знайти на сайті www.stipendia.sk, а також на сайті www.scholarships.sk словацькою, англійською, французькою, іспанською та російською мовами.

Кінцевий термін подачі заявки в рамках цього додаткового набору – 24 листопада 2010 року о 16:00 середньоєвропейського часу.