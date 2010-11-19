В Україні відкрили новий офіс Центру США з міжнародної освіти

За роки незалежності України понад 20 тисяч українців взяли участь у програмах обмінів зі США як професійних, так і академічних.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ під час офіційного відкриття нового офісу консультаційного і ресурсного центру Американських Рад з міжнародної освіти.

Посол також зазначив, що тисячі американців за цей час також взяли участь у різних програмах в Україні, зокрема в програмі Корпус миру.

«Для мене важливо, що це не тільки співпраця на державному рівні, це людське спілкування», - сказав він.

Говорячи про відкриття нового офісу консультаційного і ресурсного центру Американських Рад з міжнародної освіти, посол зазначив, що цей захід є даниною тижня міжнародної освіти, який проводиться щорічно і був започаткований Державним департаментом США разом із міністерством освіти США задля сприяння міжнародним обмінам в галузі освіти та професійного розвитку.

Дж.ТЕФФТ також представив нову книжку «Програма обмінів», авторами якої є українські випускники обмінних програм, які фінансує уряд США.

Посол зазначив, що ця книжка представляє собою фотоальбом, що показує Америку побачену очима українців, які побували в США за обмінними програмами.

Зібрані у фотоальбомі світлини було відібрано на конкурсній основі з понад 2 тис. заявлених знімків.