Єврокомісія ухвалила програму з розвитку вищої освіти у країнах-партнерах ЄС

Єврокомісія ухвалила Міжрегіональну програму дій на 2011 рік у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства (ENPI).

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як зазначають у представництві, загальний бюджет проекту – 52 млн. євро.

Головна мета програми – сприяти розвитку вищої освіти у країнах-партнерах ЄС та удосконалювати механізми студентської та академічної мобільності.

Єврокомісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ впевнений, що за допомогою цієї програми вдасться досягти більшого рівня взаєморозуміння між ЄС та країнами-партнерами.

У рамках загального бюджету 36 млн. євро буде виділено для розвитку мобільності студентів та академічного персоналу. Також ці кошти підуть на стимулювання співробітництва між ЄС і країнами-партнерами у сфері вищої освіти за допомогою програми Еразмус Мундус.

Також, відповідно до програми, 7 млн. євро мають покрити витрати країн-партнерів, спрямовані на приведення їх законодавства у відповідність з європейськими нормами та стандартами. Проект реалізовуватиметься за допомогою інструменту TAIEX.

Для проведення необхідних реформ в управлінському секторі країн-партнерів через ініціативу SIGMA буде виділено 9 млн. євро.

Головні бенефіціари Міжрегіональної програми дій на 2011 рік: країни-учасниці Європейської політики сусідства та Росія.

У представництві нагадуюють, що Еразмуc Мундус (Erasmus Mundus) –програма, яка підтримує зв’язки між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС і країн-партнерів Євросоюзу. Програма надає можливість навчатися і проходити практику в університетах Європи студентам, аспірантам, докторантам, викладачам з країн-членів Європейської політики сусідства.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) – інструмент Європейської політики сусідства. Його мета – розвивати політичну та економічну співпрацю між ЄС та країнами-партнерами у сфері гармонізації їхнього законодавства згідно з європейським.

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) – спільна ініціатива Євросоюзу та Організації економічної співпраці та розвитку. Її мета – підтримка країн-членів ініціативи Європейського сусідства та партнерства у проведенні реформ у секторі державного управління.