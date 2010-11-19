У Львові Держінститут новітніх технологій приєднали до “Політеху”

Кабінет міністрів України приєднав Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола до Національного університету “Львівська політехніка”.

Відповідне розпорядження № 2109-р від 17 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Як зазначається у документі, Кабмін прийняв пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації ІНСТИТУТУ новітніх технологій та управління шляхом його приєднання до Національного університету “Львівська політехніка” з утворенням на базі інституту структурного підрозділу університету.

При цьому заходи, пов’язані з реорганізацією Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, належить здійснити за рахунок бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки.

Розпорядженням передбачено, що студенти Львівського державного інституту новітніх технологій та управління продовжать навчання у Національному університеті “Львівська політехніка” .