18 листопада в Києво-Могилянській академії відбулась дискусія “Урядова економіка і студентська політика” в рамках проекту “Києво-Болонська академія”.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, головною темою обговорень були особливості студентських протестів у Європі в цілому та в Україні зокрема.

Студентка 1-го курсу магістратури кафедри політології Дарина Коркач виступила з доповіддю “Французьке дежавю”, в якій розповіла про історію та специфіку протестів у Франції.

“Особливістю тамтешнього протестного руху є те, що всі виступи проводилися за системою “позмінний протест”, – розповідає Дарина Коркач. – При стандартних схемах протестів їх підтримка серед населення падає, бо вони вносить незручності у повсякденне життя громадян. У Франції все було по-іншому: групи, які протестували, постійно змінювали одна одну. Наприклад, під час протестів проти затвердження пенсійної реформи урядом Саркозі з червня по жовтень 2010 року, спочатку брали участь учителі й медсестри, яких згодом змінили працівники транспортного сервісу, нафтовики, а потім – студенти і учні”.

Студентка 4-го курсу бакалаврату кафедри політології Ольга Ворожбит поінформувала про студентські протести в Лондоні та наголосила на особливостях використання організаторами протестів соціальних мереж для поширення інформації та згуртування зацікавленої молоді.

“Один відомий британський соціальний психолог сказав, що революцію не можна затвітити, – зазначає студентка. – Однак з протесту, який відбувся 10 листопада, можна побачити, що зв’язок мітингувальників здійснювався здебільшого через найпопулярніші тамтешні соціальні мережі – Twitter і Facebook”.

Доповідь аспірантки кафедри політології Інни Совсун стосувалася студентських протестів в Україні.

“На даний момент в Україні студентство не є окремим соціальним класом, який має чіткі інтереси та позицію, – наголошує Інна Совсун. – Однак, якщо студенти вийшли на вулицю один раз, вони вийдуть знову”.

За словами аспірантки, безпосередніми учасниками протестів мають бути викладачі, “адже всі зміни у царині освіти в будь-якому разі стосуватимуться їх”.