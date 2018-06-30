Виставка “Освіта за кордоном”: українцям слід вивчати мови чи збирати гроші?

Столичний “Український дім” окупувала молодь. Сьогодні тут розпочалися дводенна щорічна Міжнародна виставка „Освіта та кар’єра – 2010” та VIІ міжнародна виставка закордонних навчальних закладів “Освіта за кордоном”.

Різноманітні молодіжні програми, програми студентських обмінів, інформація щодо працевлаштевання випускників, пропозиції десятків українських і іноземних ВНЗ Франції, Естонії, Польщі, Швейцарії, Греції, Великої Британії, Німеччини, Чехії, Сінгапуру, Іспанії, Канади представлені під одним дахом.

Франція: на навчання кожного студента щорічно виділяє 12-15 тисяч євро

Французький павільйон розташований одним з перших біля входу. Вища освіта у Франції відкрита для іноземців. І це не тільки данина Болонському процесу.

– 260 тисяч іноземних студентів навчається кожного року у Франції. Близько 12-15 тисяч євро виділяється державою на навчання кожного студента. Не важливо, француз він чи іноземець, – розповідає координатор стипендій Французького культурного центру Оксана Ландо. – Традиціями вищої освіти Франції є залучення якомога більшої кількості іноземних студентів.

Вступити до вишу у Франції доволі легко, бо вступу, як такого, нема. Випускний іспит у школі є вступним до університету. Тож студентів зараховують просто за пакетом документів. Мабуть, через таку легкість в отриманні вищої освіти французькі студенти не особливо прив’язані до альма-матер і практично кожного року змінють навчальний заклад, набуваючи нових вражень і знань у новому ВНЗ. І ще одна з основних переваг – державна освіта у Франції безкоштовна, в тому числі для іноземців.

– Платне навчання тільки у бізнес-школах, МВА чи на специфічних освітніх програмах, – зазначає Оксана Ландо. – В такому випадку, ця освіта більш дорога для іноземців, ніж для французів. Там вже мова йде про 10 чи 15 тисяч євро. Навчання у вищих інженерних школах, школах мистецтва, вищих архітектурних школах і т.д. – безкоштовне. Для іноземців практично ніколи не треба ніяких іспитів. Зазвичай, це сертифікат про знання мови плюс попередні оцінки, атестати, дипломи, мотиваційний лист. Є дуже багато університетів, які надають освіту англійською. З мінімальним знанням мови можна поїхати вивчати математику, фізику, хімію та інші технічні науки. Але треба не забувати, що там доведеться вчитися французькою.

Тож вільна французька – це великий крок на шляху до здобуття вищої освіти у Франції.

А от з проживанням у столиці моди не так все гладко. По-перше, французькі ціни все ж таки на порядок вище українських. А, по-друге, у Парижі, Ліоні чи інших містах-мільйонниках місце у гуртожитку отримати доволі складно і доводиться винаймати квартиру. У більшості провінційних міст проблем з помешканням не виникає.

Великобританія: якісна освіта для дітей грошовитих батьків

Піднявшись сходами, зустрічаю хлопців у яскравих червоних капелюхах. Вони представляють освітню агенцію “Бізнес-лінк”, яка допомагає українській молоді отримати британську освіту.

– Щоби вступити на перший курс українські студенти зазвичай потребують підготовчої програми – foundation, яка триває один рік, – розповідає менеджер по роботі з клієнтами агенції “Бізнес-лінк” Володимир. – Є два види foundation. Перший – проходите підготовку на базі університету і гарантовано туди вступаєте, або другий – загальна програма підготовки і після закінчення ви відправляєте свої документи до різних університетів, отримуєте їхні пропозиції і обираєте. Обов’язково треба скласти академічний іспит IELTS і набрати не менше 7.0 з 9.0 можливих.

Освіта Великобританії – це її бренд, який вона формувала віками. Оксфорд і Кембридж, по черзі змінюючи один одного в рейтингу кращих ВНЗ світу, незмінно залишаються в його першій десятці. Але поставивши собі найвищу планку в плані якості освіти, Великобританія одночасно виставила одні з найвищих цін за свої освітні послуги.

– Програма foundation коштуватиме українцям близько 10 тисяч на рік, – каже Володимир. – А навчання в університеті, залежно від спеціальності, – від 10 тисяч фунтів на рік і вище.

Тож українські студенти чи школярі, які мріють здобути вищу освіту у Великобританії, одразу цікавляться можливими стипендіями, грантами, знижками.

За словам Володимира, отримати гранти чи стипендії можна, але вони не покривають вартості навчання, це тисяча, дві, три.

У той же час, як виявляється, не так вже й мало українців можуть дозволити собі витратити кілька десятків тисяч доларів у рік на навчання на батьківщині Шекспіра. Тільки “Бізнес-лінк” щорічно відправляє близько 500 осіб на рік, 10% з яких – діти, які здобуватимуть освіту у приватних закритих школах-пансіонах (доволі дорогий сегмент середньої освіти, де рік навчання коштує до 20 тисяч фунтів).

Польща: близько, дешево і мова зрозуміла

Студенти з Західної України поступово протоптують стежку до польських університетів. Вартість навчання в середньому не вище за українські розцінки, проживання обходиться дешевше, диплом отримують європейські, до того ж і Євро-2010 не за горами, тож спеціалісти зі знанням польської і Польщі в Україні будуть затребувані.

Польська вища школа на цьогорічній виставці представлена потужно.

Корпорація «Українсько-польський центр академічних обмінів» надає нашій молоді можливості здобувати освіту в різних ВНЗ Польщі на пільгових умовах з подальшим гарантованим працевлаштуванням в Україні. На сьогодні Корпорація співпрацює з Опольським університетом, Вищою школою управління та адміністрації, Опольським політехнічним університетом, Шльонським університетом, Вищою банківською школою, Вищою школою ім. Б. Янського, Державною медичною вищою професійною школою.

– Перш за все молодь цікавиться гуманітарними і економічними напрямки, – розповідає працівниця Корпорації «Українсько-польський центр академічних обмінів» Христина. – Потім питають про цінову політику. І вже дізнавшись про невелику вартість навчання, у школярів, студентів чи їхніх батьків одразу виникає дуже багато запитань.

Ольга вже стала студенткою польської Вищої школи управління та адміністрації. Навчається на магістратурі заочно, спеціальність – “логістика бізнесу”.

– Як тільки приїхали, дивимося, – всюди красиві будиночки, всі люди тобі посміхаються, всі такі доброзичливі. І ти ходиш і думаєш: куди ти потрапив? А потім розумієш, ти потрапив до Євросоюзу, – сміється дівчина. – Вивчала польську півроку і коли поїхала – було дуже легко адаптуватися. Деякі знали гірше за мене, їм було важче, але зараз вони вже втягнулися. Освіта відрізняється. У Польщі менше навчальних годин. Там не треба добами просиджувати в аудиторії, багато часу відводиться на самоосвіту. В цілому навчатися набагато легше. А ще так цікаво, що кожний викладач настільки закоханий у свій предмет, настільки фанат своєї справи, що ти аж сам захоплюєшся цим предметом.

Хоча переважна більшість польських ВНЗ вимагає знання польської, на деяких спеціальностях для іноземців іноді викладають англійською. Щоправда, англомовна освіта обійдеться удвічі дорожче, ніж отримання аналогічних знань польською.

Любов Ліщина