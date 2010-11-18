Табачник запевняє, що не вводитиме платні послуги у дитсадках

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що його відомство не вводитиме платні послуги у дитсадках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ніякі платні послуги у дитсадках не вводяться, тому що згідно з законом вони були введені два десятки років тому. І нічого тут ні на йоту не змінилось», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він зазначив, що батьки платять за харчування дітей у дитсадках. Крім того, за згодою батьків і керівництва дитсадків можуть вводитися додаткові заняття, за які платять батьки. Зокрема, це стосується вивчення іноземних мов або занять з мистецтва.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК 21 жовтня підписав наказ №987, яким скасовано попередній щодо платних послуг у вишах, та доручив у тижневий термін підготувати новий документ на виконання рішення Кабінету міністрів від 12 жовтня.

22 жовтня заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що ліквідації потребує не лише низка платних послуг для студентів, а й для шкіл та дошкільних закладів.

За поясненням віце-спікера, проблема полягає не в скасованому 21 жовтня наказі МОН, який, фактично, зводився до необхідності навчальними закладами розмістити інформацію щодо переліку платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, а в самій Постанові Кабінету міністрів (від 27 серпня 2010р. №796 та змінами від 12 жовтня 2010р.) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

За словами заступника голови ВР, платні послуги в системі освіти можуть знищити можливості занять фізичною культурою та спортом школярам, та наголосив, що «варто невідкладно продовжити розпочату дискусію і впорядкувати систему платних послуг не лише для вищих навчальних закладів, а й для шкіл та дошкільних закладів».