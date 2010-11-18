Посібники з історії Україна писатиме з багатьма сусідніми країнами

Україна планує робити спільні посібники з історії для вчителів з багатьма сусідніми країнами. Про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми будемо робити спільні посібники по історії для вчителів і з нашими сусідами з Росії, і з нашими сусідами з Туреччини».

Д.ТАБАЧНИК сподівається, що українське міністерство найближчим часом отримає згоду Міністерства освіти Туреччини на підготовку такого посібника.

Також Д.ТАБАЧНИК повідомив, що подібну пропозицію надіслано Польщі. «Я вважаю, що з усіма сусідами треба налагоджувати якомога ширший міжкультурний діалог», - сказав Д.ТАБАЧНИК, зазначивши, що найбільш сприятливим віком для цього є період навчання у старших класах.

Міністр також зазначив, що підготовка спільних посібників і підручників є загальноєвропейською тенденцією, яка заохочується і фінансується Радою Європи і Євросоюзом.