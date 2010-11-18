Для боротьби з плагіатом МОН буде оприлюднювати теми дипломів

З наступного року Міністерство освіти та науки України планує оприлюднювати теми дипломних робіт з метою боротьби з плагіатом.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

«Шлях, яким буде боротися Міністерство (з плагіатом – УНІАН), і за допомогою офіційного сайту, і особливо єдиного освітнього порталу – будемо обов’язково вже з наступного року давати прилюдно, публічно теми дипломних робіт, які є. Якщо майже стовідсотково будуть повторюватися назви дипломних робіт, тоді буде зрозуміло, що це не оригінальна робота», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, він повідомив, що одним із способів боротьби з плагіатом може бути введення там, де це можливо, додаткових екзаменів, які продемонструють знання студентів.

Також Д.ТАБАЧНИК зазначив, що більш ретельна увага наукових колективів вишів дасть змогу при захисті дипломних робіт з’ясувати, чи самостійно готував студент свою дипломну роботу.