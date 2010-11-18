У 2011 році через брак студентів можуть закрити вузи

У 2011 році в Україну очікується рекордно низька кількість випускників за всі роки незалежності. У цьому році їх було 392000 (в тестуванні брали участь 430 тисяч), в наступному буде лише 192 тис. Причина в тому, що це - діти, народжені у 1993-1994 роках - у період найжорстокішого кризи в країні, коли людей цікавило елементарне виживання, а не питання продовження роду, пише газета "Сегодня".

Для самих випускників це гарна новина - їм буде простіше поступити до ВНЗ на бюджет. Від нестачі абітурієнтів постраждають насамперед приватні і невеликі державні регіональні вузи, вважає заступник голови парламентського комітету з питань освіти Максим ЛУЦЬКИЙ. «Виші не доберуть встановлені ліцензійні обсяги. Буде суттєво скорочено держзамовлення (кількість студентів-бюджетників. - авт.) - воно буде пропорційне кількості випускників. Найбільша проблема - жорстка конкуренція за студентів-контрактників, їх буде дуже мало, але ж це гроші, за які живе вуз », - прокоментував М.ЛУЦЬКИЙ.

Тобто вузи зможуть, у кращому випадку, заповнити бюджетні місця, але на контракт брати вже буде майже нікого. Той факт, що вуз не добере студентів, вдарить і по викладачах. «Вузу потрібно забезпечити їх навантаженням, щоб вони отримали зарплату. Тепер же навантаження буде менше і годин теж менше. Відповідно, вузи будуть відмовлятися від викладачів-сумісників, розраховуючи лише на свій склад », - пояснив М. ЛУЦЬКИЙ.

Зазначимо, що більшу частину заробітків викладачів становить саме «почасовка», тобто кількість годин, які вони читають у різних вузах.

У маленьких вузах стурбовані - побоюються, що через дефіцит випускників багатьом доведеться закритися. «У нас завжди був пристойний конкурс, але він, безумовно, знизиться. Виживуть найкращі вузи”, - переконаний ректор Тернопільського національного педуніверситету Володимир КРАВЕЦЬ. На його думку, кількість бюджетних місць сильно урізати не будуть. «Трохи знизять планку, але не на 150 000 ж!»-зазначив він.

«Держзамовлення знизять, швидше за все, удвічі. Але є побоювання, що коли кількість випускників знову зросте, його можуть не повернути до колишніх обсягів », - зазначив координатор громадської ініціативи« Студентський захист »Андрій ЧЕРНИХ.

У 2012 році буде схожа ситуація, а от у 2013-му випускників буде близько 400 тис., пише видання.