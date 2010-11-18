У Харкові обговорять атестацію дорожньо-транспортних фахівців

25-26 листопада 2010 року у Харкові, на базі Харківського національного автомобільно-дорожного університету (ХНАДУ) відбудеться Всеукраїнська науково-методична конференція "Проблеми забезпечення якості Державної атестації випускників ВНЗ - фахівців дорожньо-транспортної галузі в умовах ступеневої освіти". Про це інформує сайт ХНАДУ.

Організаторами конференції виступають, зокрема, Міністерство освіти і науки України, Інстітут інноваційних технологій і змісту освіти, Державна служба автомобільних доріг України, Харківська облдержадміністрація.

Основними питаннями конференції будуть: особливості вибору організаційних форм Державної атестації з метою забезпечення якості підготовки фахівців (бакалавр-спеціаліст-магістр); тематика випускних робіт фахівців, формування структури та змісту відповідних форм Державної атестації фахівців (випускні роботи, державний екзамен, тощо); навчально-методичне забезпечення та використання інформаційних технологій при підготовці студентів до Державної атестації тощо.