В регіонах організують безкоштовні дитсадки для дітей зі студсімей

Із січня 2011 року діти дошкільного віку, які виховуються у студентських сім’ях, відвідуватимуть дитячі садки безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого Дню студента, повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

За його словами, сьогодні у регіоні нараховується 650 студентських родин, де виховується 300 дошкільнят.

О.ВІЛКУЛ дав доручення міським головам Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Жовтих Вод, Нікополя і Новомосковська вирішити питання фінансування безкоштовного відвідування дитсадків дітьми зі студентських сімей за рахунок місцевих бюджетів.