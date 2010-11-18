В регіонах організують безкоштовні дитсадки для дітей зі студсімей
09:36, 18 листопада 2010Освіта
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Ініціатива голови Дніпропетровської ОДА
Із січня 2011 року діти дошкільного віку, які виховуються у студентських сім’ях, відвідуватимуть дитячі садки безкоштовно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого Дню студента, повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.
За його словами, сьогодні у регіоні нараховується 650 студентських родин, де виховується 300 дошкільнят.
О.ВІЛКУЛ дав доручення міським головам Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Жовтих Вод, Нікополя і Новомосковська вирішити питання фінансування безкоштовного відвідування дитсадків дітьми зі студентських сімей за рахунок місцевих бюджетів.
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