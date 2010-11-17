Як отримати вишу освіту в Польщі на пільгових умовах?

18 листопада в Києві в “Українському Домі” розпочинають роботу щорічна Міжнародна виставка „Освіта та кар”єра - 2010” та VIІ міжнародна виставка закордонних навчальних закладів „Education abroad”.

Саме тут сконцентровано всю інформацію можливостей отримання професійної освіти як в Україні, так і за кордоном. На виставках представлені різноманітні молодіжні програми, програми студентських обмінів, інформація щодо працевлаштевання випускників тощо.

У заході беруть участь близько 200 учасників. Серед них: 75 вищих навчальних закладів України (університети, академії, інститути); 49 закордонних вищих навчальних закладів (Франції, Естонії, Польщі, Швейцарії, Греції, Великої Британії, Німеччини, Чехії, Сінгапуру, Іспанії, Канади, Туреччини); 26 міжнародних організацій та освітніх агенцій; навчальні курси різних напрямів, 14 видавництв; освітні інтернет-проекти; 15 компаній-роботодавців, які представляють вакансії для молоді.

Цього року новим учасником виставки стане Корпорація «Українсько-польський центр академічних обмінів», яка надає українській молоді можливості здобувати освіту в країнах Євросоюзу на пільгових умовах з подальшим гарантованим працевлаштуванням в Україні. На даний час Корпорація пропонує українським абітурієнтам широкий вибір напрямів та спеціальностей у державних та приватних вузах (Сілезія), які входять до першої десятки рейтингів вищих навчальних закладів Польщі. Це Опольський університет, Вища школа управління та адміністрації, Опольський політехнічний університет, Шльонський університет, Вища банківська школа, Вища школа ім. Б. Янського, Державна медична вища професійна школа. Студенти можуть здобути якісну європейську освіту за освітньо – кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр чи отримати другу вищу освіту.

В рамках виставки також планується проведення більше 30 презентацій, семінарів, круглих столів. Їх тематика охоплює питання розвитку співпраці іноземних та українських навчальних закладів, обміну студентами та викладачами, розвитку студентської науково-дослідної роботи, презентації окремих ВНЗ.

Урочисте відкриття відбудеться 18 листопада 2010 р. об 11.00 у фойє Українського дому. Виставка працює: 18 - 19 листопада – 11.00 – 18.00; 20 листопада – 11.00 – 17.00