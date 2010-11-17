Табачник ризикує піти проти Януковича?

Новий проект Закону "Про вищу освіту" суперечить передвиборчим обіцянкам Президента та Партії регіонів. Про це у своєму зверненні до міністерства освіти і науки заявляє Національний комітет Всеукраїнської громадянської кампанії "Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!"

Молодь коаліції студентських та молодіжних організацій наголошує, що остання редакція міністерського проекту загрожує ще більш комерціалізувати освіту в Україні, та може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції.

"Проект Міністерства освіти дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників. Ця норма суперечить 22 та 53 статті Конституції, а також обіцянці з передвиборчої програми новообраного Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від… фінансових можливостей батьків”, – заявляють у комітеті “Молодіжної варти”.

“Формулювання міністерського проекту загрожує збільшенням під час навчання плати з поправкою на індекс інфляції, а також на деякий нерегламентований ректорський “ікс”, – наголошує член Київського регіонального комітету “Молодіжної варти” Михайло Лебедь. – “Сьогодні ж чинний Закон “Про вищу освіту” гарантує, що протягом усього строку навчання розмір плати змінюватись не може. Досі ця гарантія неодноразово дозволяла студентам-контрактникам вигравати в суперечках з ректоратами”.

У Комітеті також зазначають, що проект Міністерства освіти пропонує вилучити гарантію про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання. “Норма суперечить 22 та 53 статтям Конституції, суперечить передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у ВНЗ, суперечить і передвиборчій обіцянці Віктора Януковича про законодавче збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах на 25%”, – йдеться у зверненні.

"Проект Міністерства освіти пропонує скасувати гарантію того, що фінансування підготовки кадрів з вищою освітою має здійснюється в обсягах не менших, ніж необхідних для забезпечення 100 і 180 студентів відповідних типів вищих навчальних закладів на кожні 10 тис. населення. Норма суперечить 22 та 53 статтям Конституції, а також вищезгаданим передвиборчим обіцянкам з передвиборчої програми Віктора Януковича", - наголошує молодь.

“Обидва формулювання посягають на чи не єдині чисельні гарантії доступності освіти з чинного Закону. Причому Міністерство жодним чином не пояснює, чому вважає саме так, – підкреслює Михайло Лебедь. – Узаконення подібних нововведень може у перспективі довести Україну до стану, наприклад, Білорусі, де на один державний виш – лише декілька бюджетних місць.”

Інші норми проекту, як стверджує молодь, загрожують повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів, а також ліквідувати один з здобутків чинного Закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), прийняття якого роками добивались студентські та молодіжні організації.

Національний комітет "Молодіжної варти" звернувся до міністра освіти Дмитра Табачника з проханням виключити зазначені нововведення з проекту нового Закону "Про вищу освіту", а чинний Закон у його відповідних нормах і надалі залишити незмінним. Молодь також просить Табачника провести повноформатне громадське обговорення проекту за участі організацій-учасників Національного комітету "Молодіжної варти".

"Молодіжна варта" – Всеукраїнська громадянська кампанія, метою якої є моніторинг та контроль за реалізацією передвиборчих обіцянок, даних молоді політичними силами. До складу Національного комітету "Молодіжної варти" входять 10 позапартійних Всеукраїнських молодіжних організацій та 2 об’єднання органів студентського самоврядування. А саме: ВМГО "Дебатна Академія", ВМГО "Молода Просвіта", Студентська Рада Києва, ВМГО "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування", ВМГО "Європейська молодь України", ВМГО "Колегія молодих управлінців та юристів", ВМГО "Спілка Ініціативної Молоді", Всеукраїнська Студентська Рада при Міністерстві освіти і науки, ВМГО "Українська Студентська Спілка", Молодіжний рух "Студентський патруль Країни" та ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив".