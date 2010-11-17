До вирішення проблем Києва залучили молодь та студентів

У Києві оголошено про початок програми-конкурсу на кращу студентську пропозицію розв’язання основних муніципальних проблем «Київ - місто майбутнього».

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті програми-конкурсу.

Організатори конкурсу поінформували, що молоді таланти отримають можливість ефективно донести свої ідеї до влади і персонально взяти участь у їх реалізації, почавши, таким чином, успішну кар`єру. Визначати найкращі концепції, ідеї та проекти буде експертна рада, куди увійдуть знані в Києві та світі професіонали.

На проекти планується виділяти гранди з міського бюджету та міжнародних фондів. Напрямки, в яких вже студенти запропонували свою допомогу, - це архітектура, транспорт, соціальний захист.

Крім того, учора в рамках конференції Київської громадської організації «Молоді Регіони» було оголошено про початок підготовки фестивалю «Студентська республіка» у 2011 році спільно з київською організацією «Молоді регіони». В ході цього фестивалю студенти київських навчальних закладів на демократичній основі оберуть собі студентського мера Києва і Київський міський студентський парламент. Передбачено, що обранці отримають широкі повноваження для ефективного діалогу з київською владою, а місією студентського мера буде представляти і захищати інтереси молоді перед керівництвом столиці. Планується, що прийняті таким парламентом і мером рішення передаватимуть першим особам влади Києва.

Підтримку у проведенні зазначеного Фестивалю, за інформацією організаторів, нададуть Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту і Головне управління у справах сім`ї, молоді та спорту КМДА.