У Росії хочуть ввести в школах уроки зі здорового способу життя

Федеральне агентство у справах молоді пропонує замінити заняття фізичною культурою в школах на уроки навиків здорового способу життя. Експеримент планується почати з вересня наступного року в Москві і Самарі.

Як пишуть РИА-Новости, про це повідомив глава відомства Василь ЯКЕМЕНКО на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

За словами В.ЯКЕМЕНКА, проект розроблений і зараз проходить апробацію в педагогічному університеті ім. Шолохова в Москві, а також у ряді шкіл Москви і Самари. "Фактично, ми хочемо замінити існуючі три уроки фізичної культури в школах на уроки навиків здорового способу життя", - сказав В.ЯКЕМЕНКО.

"Розраховуємо, що з вересня 2011 року вже в декількох регіонах - в Москві і Самарі - ми вийдемо на викладання в школах, хай і в рамках експерименту", - відзначив він.

Керівник пояснив, що учні "продовжуватимуть займатися тими спортивними програмами, які викликатимуть у них інтерес, які будуть модні в молодіжному середовищі і які дають зрозумілі якісні показники".

"Ось друге дуже важливе. Мода модою, мода проходить, але потрібні якісь системні, базові заняття", - зауважив В.ПУТІН.

По словах В..ЯКЕМЕНКА, поки агентство самостійно веде цей проект, а потім передасть в міністерство освіти програми, що "вже пропрацювали, апробовані, з тим, щоб вони розробили типову програму для шкіл і підкоригували стандарти, в рамках яких ведеться викладання".

"До літа 2011 року ми представимо в міністерство освіти навчально-методичний комплекс для розробки зразкової програми для шкіл", - сказав керівник агентства.

Він відзначив, що уроки фізкультури в школі за останні 40 років не змінилися: "Як 30 років тому я стрибав через "коня", так і зараз через нього стрибають діти. Але проблема не в "коні", а в тому, що ні з погляду поліпшення стану здоров`я, ні з погляду залучення хлоп`ят до цікавої спортивної діяльності уроки сьогодні задач не вирішують".

За словами В.ЯКЕМЕНКА реалізація ідеї дозволить вирішити одразу три задачі.

“Перша - захоплюємо хлоп`ят сучасними спортивними програмами. Мало того, що ці програми не вимагають додаткового устаткування - вони фантастично популярні в молодіжному середовищі по всьому світу, дають високі результати фізичної підготовки і практично не травмонебезпечні", - завірив він.

Другим напрямом він назвав культуру харчування. "Не секрет, що молоді люди у нас в країні не знають, що їсти, як їсти, в якому режимі, з яких продуктів це готується, і, відповідно, вони не можуть оптимально збудувати свій раціон, щоб бути на піці фізичної форми", - сказав В.ЯКЕМЕНКО.

Третій напрям, за його словами, це "моніторинг здоров`я", оскільки "у молодих людей є дивовижна неохайність" в цьому питанні.