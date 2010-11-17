На Вінниччині сільську школу закрили на карантин

Санепідемстанція закрила на карантин Антонівську загальноосвітню школу у Томашпільському районі Вінницької області через захворювання школярів на ГРВІ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.

За його словами, школу закрито на карантин через те, що зі 137 учнів школи 59 або 43% захворіли на ГРВІ.

І.ІВАСЮК додав, що карантин у школі триватиме до 28 листопада.