Освітяни піднімають проблему академічної мобільності

До 25% студентів вищих навчальних закладів повинні мати можливість набувати наукового досвіду за кордоном, тобто бути академічно мобільними.

Як пише Інформаційна агенція "Status quo", про це заявила перший проректор Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" (ХГУ НУА) Катерина АСТАХОВА.

За її словами, академічна мобільність - це важливий чинник освітньої євроінтеграції. "Академічна мобільність - це можливість для студентів, аспірантів і молодих вчених продовжити освіту або набути наукового досвіду за кордоном шляхом участі в короткостроковій освітній або науково-дослідній програмі", - відзначила К.АСТАХОВА.

За її словами, теоретично Україна приєдналася до всіх європейських положень і документів, які забезпечують академічну мобільність. "А ось спробувати організувати цей процес на практиці в Україні досить складно. Мова не про те, що хтось проти. Річ у тому, що існують різні системи освіти, інтегрувати і зістиковувати які досить складно. Тому спробувати реалізувати напрями, що дозволяють студенту семестр відучитися за кордоном і повернутися в основний свій ВНЗ або викладачеві з`їздити за кордон відчитати навчальний курс і повернутися, організаційно і фінансово-управлінськи дуже складно", - підкреслила проректор.

Довідка. 17-18 листопада в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" пройде міжнародна науково-практична конференція "Академічна мобільність - важливий чинник освітньої євроінтеграції". Початок в 10.00. Планується участь учених і керівників провідних вузів України (Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Харків, Черкаси) і зарубіжних країн (Німеччини, Польщі, Росії, США, Швеції і Естонії). Головна мета заходу - розглянути стан і перспективи розвитку академічної мобільності, з`ясувати існуючі перешкоди і узагальнити позитивний досвід, накопичений вузами.