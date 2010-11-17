Які права має український студент?

До Міжнародного дня студента громадська ініціатива "Студентський захист" розробила пам’ятку студента, в якій вихованцям українських ВНЗ нагадують про їхні права. Текст пам’ятки УНІАН подає нижче:

КОЖНИЙ СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ, ЩО:

1. Мінімальний розмір стипендії – 650 грн. (підвищена – 710 грн.). Студентська стипендія нараховується за умов середнього балу – 4.0 (за п’ятибальною системою), навіть за умов наявності трійок.

2. Іногородній студент має право на поселення в студентський гуртожиток (із розрахунку 6 кв.м. на одну особу).

3. Студенти вищих навчальних закладів мають право на пільговий проїзд протягом всього календарного року на залізничному транспорті.

4. Адміністрації вищих навчальних закладів не мають право примушувати студентів займатися відпрацюваннями (прибирання територій гуртожитків, приміщень навчальних корпусів тощо).

5. Випускники вищих навчальних закладів мають право на отримання додатку до диплому про вищу освіту європейського зразка.

6. Кожна студентська сім’я має право на окрему кімнату в студентському гуртожитку.

7. Студентські квитки, залікові книжки студенту вищого навчального закладу повинні видаватись безкоштовно.

8. Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти.

9. Тільки за погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі повинні прийматись рішення щодо відрахування студентів, переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну і навпаки, поселення і виселення студентів з гуртожитку.

10. Адміністрація вищого навчального закладу не має право змушувати студентів здійснювати благодійні внески на рахунку вузу.

11. Дублікат студентського квитка адміністрація вищого навчального закладу повинна видати не пізніше ніж за місяць з дня відповідного звернення студента.

12. Адміністрація вищих навчальних закладів не має право стягувати зі студентів гроші за пропуски пар (лекції, семінари, практичні заняття), перескладання іспитів, користування навчальною літературою та Інтернетом тощо.

13. Випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням мають право вільного вибору місця роботи.

14. Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання пільгових путівок до санаторіїв-профілакторіїв (якщо такі є у вищого навчального закладу).