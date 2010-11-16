“Студентський захист” назвав головні проблеми українського студента

«Маленький розмір студентської стипендії, нестача місць в гуртожитках та високий рівень оплати за навчання у вищому навчальному закладі є головними проблемами українського студента», – повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій Черних.

На сьогодні студент вищого навчального закладу, який вчиться в середньому на 4 бали (за п’ятибальною системою), отримує стипендію в розмірі 650 грн. з урахуванням індексації, а відмінники – 710 грн.

«На даний час у вищих навчальних закладах навчається 2709,1 тис. студентів, з яких 467, 7 тис. проживає в гуртожитках, що становить 89,6% осіб, які потребують місць у гуртожитках. Таким чином, близько 10 відсотків студентів залишаються незабезпеченими місцями в гуртожитках, зазначений показник забезпечення студентів гуртожитками характерний для останніх 10 років», – розповідає Черних.

Нагадаємо, позиція Міністерства освіти і науки України полягає в тому, що вартість навчання не може бути менше 10 тис. грн. на рік, а в містах-мільйонниках – 12-14 тис. грн.

У “Студентському захисті” підкреслюють, що не всі батьки можуть дозволити собі такі витрати на навчання своїх дітей у вищому навчальному закладі.

«Окрім вищезазначених проблем студентів, необхідно додати такі, як відсутність можливості проходження виробничої практики на старших курсах, проблематичність працевлаштування, відсутність системи заохочення студентів, проблематичність отримання путівок в оздоровчі табори під час канікул, хабарництво, обмежена кількість бюджетних місць на навчанні в магістратурі, застарілі бібліотечні фонди вузів, неналежне забезпечення студентів навчальними посібниками, недосконалість та застарілість навчальних програм», – зазначає Черних.

У “Студентському захисті” додають, що перелік студентських проблем не є вичерпний і його ще можна довго продовжувати.