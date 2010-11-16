Галасливе оточення вдома заважає дітям вчитися

Згідно зі звітом компанії Ofsted, діти часто в першому класі не можуть нормально говорити і слухати вчителя через хаотичну й галасливу обстановку вдома.

Про це пише сайт NEWSru.com

В більшості шкіл, які відвідали співробітники організації, констатували збільшення кількості дітей, не готових до процесу навчання, не здатних висловити свої думки і вникати в суть розповіді. Деякі діти взагалі ще не привчені до самостійного використання туалету.

Експерти пов`язують подібну тенденцію не з тим, що з дітьми мало розмовляють удома, а, навпаки, дуже часто. Через постійний фоновий шум (вічно включений телевізор, розмови родичів, крики, гамір, гавкіт собаки) знижується чутливість до звукових та інтонаційних відтінків. У результаті вчителям доводиться фокусуватися лише на відробітку розмовних навиків і розширенні словарного запасу.

Всього експерти проаналізували стан 12 початкових шкіл в Англії. Зважаючи на описану вище тенденцію, кращі школи використовували покроковий підхід в навчанні читанню, транскрипції й письму. У свою чергу, міністерство освіти Великої Британії планує ввести тест на читання для шестирічних дітей, проте це не змінить ситуацію із захопленістю