На Херсонщині діти принесли у шкільний музей снаряд часів війни
13:22, 16 листопада 2010Освіта
1 0
Знайшли у лісосмузі
У селі Новопавлівка Великоолександрівського району Херсонської області діти принесли до місцевої школи снаряд часів війни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, вчора об 11.30 школярі у лісосмузі знайшли артснаряд часів Другої світової війни і принесли знахідку до школи з метою передачі до музею.
Виставлено охорону силами міліції, надано заявку до піротехнічної служби ГУ МНС. Знищення боєприпаси заплановано на сьогодні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter