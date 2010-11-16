Міносвіти розпочало боротьбу з плагіатом у ВНЗ

Бізнес на продажі курсових і дипломних процвітає, проте в Міністерстві освіти і науки України (МОН) готують "протиотруту", пише газета "Сегодня".

Відомство зараз активно займається тестуванням комп`ютерної програми, яка дозволить відловлювати скопійовані з інтернет-баз реферати, курсові та дипломні роботи.

"Поки що терміни назвати не можемо, але, сподіваюся, незабаром вже ця програма буде випробувана і запущена. Зараз ми її апробовуємо в декількох університетах України. Потрібен час, щоб наростити комп`ютерну базу даних", - розповів замдиректора департаменту вищої освіти Микола ФОМЕНКО.

Проблемою рефератів і дипломних "секонд-хенд" в міністерстві стурбовані невипадково. Напередодні кожної сесії найпопулярніша тема для обговорення на студентських форумах - де замовити реферат або курсову.

Найпростіше, звичайно, з рефератом: в інтернеті існує величезна кількість сайтів, де можна абсолютно безкоштовно отримати копію реферату практично на будь-яку тему, що цікавить вас. Складніше з курсовою або дипломною роботою - до них вимоги набагато вищі, і безкоштовно такі роботи в інтернеті не завантажити.

Вартість курсової роботи коливається від 250 грн до 370 грн. Диплом (з бази, вже готовий) коштуватиме 460 грн. А ось диплом під замовлену клієнтом тему - 1700-2000 грн. Магістерська робота обійдеться вже від 2000 грн, тоді як за кандидатську дисертацію (з бази, вже готову) доведеться викласти $1000. Якщо потрібно написати кандидатську під замовлену клієнтом тему, то це буде вже $5000-7000. Найдорожче обійдеться кандидатська, написана кандидатом наук - 7-10 тис. доларів.

Докторські - вищий пілотаж. "Вони потрібні, скажімо, щоб отримати звання професора. Буває, що робота написана слабо, погано. Хоча про те, щоб докторська була написана на замовлення з нуля, я не чув", - розповідає один з тих, хто таким чином заробляє.

У ВНЗ говорять, що можуть відразу зрозуміти, чи куплена робота. "Видно ж, чи розбирається студент у темі, чи може відповісти на питання по роботі", - говорить ректор Національного транспортного університету і глава громадської ради при Вищій атестаційній комісії (ВАК) Микола ДМИТРИЧЕНКО. Крім того, за його словами, зараз попит на подібні матеріали падає, мовляв, працедавці більше цінують реальні знання. "Якщо робота пишеться не за профілем, наприклад, будівельник захищає роботу по правознавству, її беруть на експертизу у ВАК. Можуть і вченого ступеню позбавити", - говорить М.ДМИТРИЧЕНКО.

Але в МОН відзначають, що механізмів для боротьби із "заказняком" немає. "У Росії тих, що пишуть дипломи міліція переслідує за підробку документів. У нас цього, на жаль, немає", - нарікає замдиректора департаменту вищої освіти М.ФОМЕНКО.