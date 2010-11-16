Україна та Іран домовляються про взаємовизнання вищої освіти

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК провів зустріч з представниками офіційної делегації Ісламської Республіки Іран, в ході якої було досягнуто домовленостей про підготовку угоди між країнами про взаємне визнання документів про вищу освіту.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки України.

У зустрічі, що відбулася 12 листопада, взяли участь радник Президента Ісламської республіки Іран з питань культури Алі Акбара АШ’АРІ, Посол Ісламської Республіки Іран в Україні пан Акбар ГАСЕМІ, також експерти, радники Посольства та ін.

Згідно з офіційними даними, сьогодні в Україні навчаються майже 1,8 тис. громадян Ірану, тому значну увагу під час переговорів сторони приділили питанням підготовки та підвищенню якості підготовки в Україні іранських студентів за напрямками: авіабудування, машинобудування, інженерія, медицина, фармацевтика тощо.

За результатами попередніх домовленостей, Міністерство освіти і науки України направить до Посольства Ісламської Республіки Іран проект рамкової угоди щодо розвитку взаємної співпраці. Така угода передбачатиме декілька модулів, а одним з її пунктів має стати рішення про взаємне визнання документів про вищу освіту (з переліком вищих навчальних закладів).

«Такі угоди Україна вже має з 22 країнами світу: серед них, окрім країн СНД, Лівія, В’єтнам, Китай, Польща, Монголія, Угорщина, Перу та Франція», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.