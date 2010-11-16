Посол Фінляндії прочитав лекцію студентам Запоріжжя

Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндської Республіки в Україні Крістер МІККЛССОН відвідав Запорізький національний університет з метою провести лекції для студентів на тему «Політичне та економічне співробітництво між Фінляндією, ЄС та Україною», а також зустрітися з керівництвом вищого навчального закладу.

Про це інформує Міністерство освіти та науки України.

Представляючи поважного гостя, ректор ЗНУ Сергій ТИМЧЕНКО зазначив, що співпраця з Фінляндією – нова сторінка в міжнародній діяльності університету. За останні п’ять років близько 20 викладачів та студентів відвідали вищі навчальні заклади Фінляндії, а візит Посла – чудова нагода пожвавити міжнародну співпрацю ЗНУ з батьківщиною гостя.

Під час лекції К.МІККЛССОН розповів про інтеграцію Фінляндії до Європейського союзу та переваги членства в ньому, порівняв історію своєї держави та України, поділився своїми думками щодо вступу України до ЄС. Лекцію Посол проводив англійською мовою. Як інформують в МОН, обговорення відбувалося жваво - студенти факультетів менеджменту, соціології та управління, іноземної філології та історичного факультету цікавилися професійними якостями та кар’єрою дипломата.

Відповідаючи на це К.МІККЛССОН підкреслив, що бути дипломатом – “це не тільки пити шампанське, вдягати дорогий одяг та вечеряти в престижних ресторанах. Необхідно мати гарну освіту, інтелектуальні якості, вміти спілкуватися та нести велику відповідальність за інших».