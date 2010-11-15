У львівських школах викладатимуть основи теплозбереження

Завтра, 16 листопада, у Львові стартує другий етап проекту «Енергоефективні школи». Про це сьогодні, 15 листопада, ЗІКу повідомила прес-служба Львівської міськради.

Перші уроки з основ теплозбереження пройдуть у школах №30 та у школі-ліцеї «Оріана». А вже 17 листопада – і у школі №3. Учасником проекту ще з минулого року є і школа «Надія».

Нова дисципліна – основи теплозбереження – покликана виховати в учнів, перш за все, відповідальність і розуміння раціонально використовувати теплову енергію та вчасно сплачувати за отримані послуги.

Учні і вчителі забезпечені спеціальними підручниками та посібниками з теплозбереження. Програму факультативного курсу, посібник для учнів 6-8 класів і посібник для вчителя було схвалено у червні 2010 р. комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України.

Для школярів проведуть 17 уроків з основ тепло збереження.

Нагадаємо, вчителів теж готують до викладання – напередодні директори шкіл та вчителі взяли участь у тематичному семінарі у Києві

На завершальному етапі занять учні повинні самостійно розробити та виконати план дій, спрямованих на вирішення виявлених проблем теплопостачання свого будинку, класу та школи. До викладання будуть залучені і фахівці теплопостачальних підприємств міста. Крім того, для учнів будуть організовані екскурсії на міські об’єкти теплопостачання.

Окрім львівських шкіл, основи теплозбереження викладатимуть у навчальних закладах Полтави, Хмельницька та Курахове (Донецька область). Таким чином, в рамках і за підтримки проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» у навчальному 2010-2011 роках програма «Енергоефективні школи» впроваджуватиметься у 24 школах 8 міст України.

Переможцем пілотної програми «Енергоефективні школи» стала львівська школа «Надія». У пілотному проекті брало участь 12 шкіл зі Львова, Євпаторії, Луцька, Вінниці та Краматорська.