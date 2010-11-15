У Франції вийшла книга про Голодомор 1932-33 рр. в Україні

У Франції вийшла друком книга коміксів «Українські зошити (спогади про радянські часи)», у якій розповідається і про Голодомор 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, автор - відомий італійський художник ІГОРТ - розпродав 10 тисяч примірників цієї книги в Італії. Незабаром збірка ілюстрованих оповідей і споминів українців вийде у світ англійською, німецькою та іспанською мовами, повідомляє Бі-Бі-Сі.

В інтерв’ю Бі-Бі-Сі художник сказав, що в його творчому житті вперше так сталося, щоб тема несподівано зацікавила настільки, що змусила на якийсь час відмовитися від решти творчих планів.

За відгуками фахівців та аматорів жанру, ІГОРТ є одним із найпомітніших італійських художників, які спеціалізуються на коміксах. Він має численні призи, а також власне видавництво «CoconinoPress».