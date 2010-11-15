Вихованці спецшколи влаштували бунт, вимагаючи дозволити палити

Більше десяти вихованців Дубровської спецшколи закритого типу у віці від 13 до 17 років у п`ятницю забарикадувалися в класі, а потім вибили скло і зламали меблі, вимагаючи дозволити палити в будівлі школи.

Як повідомляють РІА “Новости”, на вимоги адміністрації школи відкрити двері і приступити до занять, вони відповіли відмовою.

"Вихованцями були вибиті стекла в приміщення ігрової і спальної кімнат, пошкоджені меблі, учбовий інвентар. Однією з основних вимог вихованців був дозвіл на куріння в приміщеннях школи", - йдеться в повідомленні.

Після проведених представниками влади, прокуратури і міліції переговорів вихованці відкрили двері і приступили до занять.

Перевірку по факту проводить прокуратура Дубровського району.