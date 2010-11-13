Міністр освіти та науки Дмитро Табачник не захотів вибачатись перед галичанами.

Таку заяву він зробив в ефірі телепередачі «Велика політика» на «Інтері»

Зокрема на запитання про те, чи не має він наміру вибачитися перед галичанами, міністр відповів, що він цього не зробить.

«Ні не зроблю, бо кожна людина має право висловлювати свої думки і позиції», - наголосив Дмитро Табачник.

Міністр освіти уточнив, що коли «ми говоримо про різні ментальні погляди, то тоді вам треба змусити вибачитись, хіба за мораль Івана Франка, Нечуй-Левицького, Скоропадського, і багатьох інших».

« І ви знаєте, великий світовий драматург Джордж Бернард Шоу сказав, що хоч він і ірландець, він на дух не може переносити ірландців, тим не менше, ніхто його не змушував вибачатись. І чому він так казав? Тому, що на той момент ірландці, які були у складі однієї держави, почали робити речі, які з його точки зору були недемократичні і абсолютно неприпустимі», - сказав він.

При цьому урядовця обурило те, що журналісти «весь час ставлять питання так, що політик не має права на свою думку».

«Я вважаю по-іншому, що людина, яка займає позицію службову, вона повинна чітко дотримуватись законодавства, Конституції і нормативних актів і бездоганно їх виконувати, а також мати право на свої погляди», - сказав він.

Голос.UA