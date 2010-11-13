У ПР хочуть враховувати атестат за 200-бальною шкалою

Щоб повернути авторитет середньої школи, вчителя, потрібно щоб атестат про закінчення середньої школи враховувався за 200-бальною шкалою. Про це в ефірі «Радіо Ера-fm», заявив народний депутат від Партії регіонів, перший заступник глави парламентського комітету з питань науки і освіти Максим Луцький.

За словами Максима Луцького ситуація з цьогорічними вступними іспитами була штучно політизована. При цьому він зазначив, що «продовження терміну (прийому документів, - ред.) було абсолютно недоцільним». «Всі ректори в усіх регіонах мали змогу висловитися і одностайно підтримали, що не треба подовжувати термін прийому документів, тому що ця ситуація відбувається кожного року... Ця ситуація підігрівалась ще й політично, тому що опозиція постійно закидала, що ви не встигнете здати документи...», - сказав він.

На переконання народного депутата потрібно повернути авторитет середньої школи і «вагу» аттестату. «Треба щоб ми повернули авторитет середньої школи, вчителя, шляхом того, що атестат про закінчення середньої школи враховується за 200-бальною шкалою», -сказав політик. «Тому тестування – раз, два – це результат атестату, і ці правила для всіх однаков», - підкреслив він.

Луцький вважає, що спрощення прийому до вищих навчальних закладів сприятиме відновленню в університетах заочної та дистанційної форми навчання. «Після того, як колишній міністр освіти ввів правило, що заочникам треба здавати тестування кількість бажаючих вступати на заочну та дистанційну форму навчання взагалі впали в рази. Тому, єдиний шлях її реанімувати – це зробити більш прості правила для того щоб туди вступити», - наголосив Луцький.

Народний депутат вважає обов‘язковим надання підтримки з боку держави, талановитій молоді. «Ми обмежили кількість пільговиків. Їх буде не більше як 25%. Інші – будь ласка, за знаннями. Якщо дитина протягом навчання в середній школі гарно навчалась і показувала постійно результати, чому її не підтримати? І призерам обласних олімпіад ми будемо додавати 10 балів додатково для вступу», - сказав Максим Луцький. При цьому він зазначив, що ці додаткові бали будуть даватися лише в тому випадку, якщо випускники шкіл вступатимуть на ту спеціальність, на якій їх переможний предмет є профільним.

Максим Луцький також наголосив на тому, що тестування не може об’єктивно висвітлити знання абітурієнта. «І особливо, це стосується вищих технічних навчальних закладів. А в школі відбувається, фактично, «натаскування» на тестування... Це не є добре і світова практика це визнає», - підкреслив політик.

За словами народного депутата, дуже багато керівників ВНЗ наполягали на поверненні іспиту. «Справа в тому, що скажімо, в США, тестування вводилося протягом 15-ти років. Не можна підходити до дітей однаково. Одна дитина миттєво може приймати рішення, інша, може бути, набагато розумніша за цю, але їй треба подумати. Але від того страждають наші діти. Тому, я не вважаю, що ці правила прийому такі вже абсолютно ідеальні. Але для технічних ВНЗ, може, саме для цих професій, треба ставити або тестування, або іспит, або бал ВНЗ. Має бути щось, що дійсно буде об’єктивно висвітлювати знання абітурієнта», -сказав Максим Луцький.

Прес-служба Партії регіонів