Табачник розповів, як писатимуть підручники історії
Про єдиний російсько-український підход до історії не йдеться?
Посібники з історії планується видавати за сприяння європейського співтовариства.
Про це заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник в ефірі телеканалу "Інтер".
"Рада Європи пропонує і експертну, і фінансову підтримку у створенні навчального посібника україно-російського, російсько-білоруського, українсько-білоруського", - уточнив він.
"Ми звернулися також до польських колег, поки що відповіді немає. Але з Литвою ми домовилися, що будемо робити для вчителів історії україно-литовські матеріали, книгу, навчальний посібник", - повідомив міністр.
При цьому Табачник уточнив, що наразі не йде мова про створення якихось російсько-українських спільних комісій для вироблення єдиного підходу до історії.
Як відомо, таку пропозицію озвучив депутат Державної думи Росії Сергій Марков.
"Пан Марков не керує Радою Європи і не керує радою міністрів Європейського союзу", - зазначив Табачник.