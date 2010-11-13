Табачник розповів, як писатимуть підручники історії

Посібники з історії планується видавати за сприяння європейського співтовариства.

Про це заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник в ефірі телеканалу "Інтер".

"Рада Європи пропонує і експертну, і фінансову підтримку у створенні навчального посібника україно-російського, російсько-білоруського, українсько-білоруського", - уточнив він.

"Ми звернулися також до польських колег, поки що відповіді немає. Але з Литвою ми домовилися, що будемо робити для вчителів історії україно-литовські матеріали, книгу, навчальний посібник", - повідомив міністр.

При цьому Табачник уточнив, що наразі не йде мова про створення якихось російсько-українських спільних комісій для вироблення єдиного підходу до історії.

Як відомо, таку пропозицію озвучив депутат Державної думи Росії Сергій Марков.

"Пан Марков не керує Радою Європи і не керує радою міністрів Європейського союзу", - зазначив Табачник.

Українська правда