10-класників перевели на навчання за періодичними виданнями і CD

Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації прозвітувало щодо заходів, ужитих із метою організації навчання учнів 10-х класів.

Як повідомляє ІМК з посиланням на прес-службу Донецької ОДА, перші розділи підручників було надруковано у журналах і газетах видавництв "Педагогічна преса", "Шкільний світ", також розміщено електронні підручники на сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та зазначених видавництв.

Також, за інформацією прес-служби, електронні підручники були підготовлені та направлені на CD–дисках до закладів освіти Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Як і раніше, використовуються підручники минулих років, які на сьогодні у задовільному стані. Учні 10-х класів повністю забезпечені підручниками, проблем із методичними посібниками для вчителів та учнів шкіл області не існує, повідомила прес-служба.