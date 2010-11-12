В Україні пройде виставка "Освіта та кар'єра"

З метою розширення плідної співпраці між вищими навчальними закладами Франції і України та розвитку студентської мобільності, яка є одним з пріоритетів Болонського процесу, 15-19 листопада агенція CampusFrance і Посольство Франції в Україні за підтримки товариства «Знання» організовують французький павільйон в рамках Виставки «Освіта та кар`єра».

Пр оце говориться в повідомленні Аташе з університетського та наукового півробітництва Гійома КОЛЕНА, що розміщено на офіційному саті Міністерства освіти та науки України.

Для встановлення перспективних стосунків на рівні університетського та наукового співробітництва між університетами України і Франції під час роботи виставки буде організовано зустрічі представників університетів двох країн і французьких підприємств з представниками зацікавлених українських внз. Організатори запрошуєть представників університетів взяти участь у цьому заході.

Детальну інформацію про зустрічі розміщено на сайті МОН України.