Українські учні отримали атестати Кембриджського університету

9 листопада 2010 року в Британській Міжнародній Школі відбулася церемонія вручення сертифікатів про середню освіту Кембриджського університету.

Церемонію було присвячено академічним успіхам 30 видатних студентів Британської Міжнародної Школи у Києві та Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Британської Міжнародної Школи, за даними екзаменаційної комісії Кембриджського університету (Великобританія), більшість випускників отримали найвищі оцінки з усіх предметів.

Студенти, які цьогоріч складали іспити на отримання Міжнародного атестату про середню освіту IGCSE, отримали безпрецедентну за всю історію школи кількість найвищих оцінок «А» і «А+». 80% студентів отримали «С» і вище. У 28% випадків студенти склали екзамени на «А» і «А+».

Міжнародний атестат про середню освіту IGCSE – це сертифікат про шкільну освіту, визнаний у всьому світі. Успішне складання іспитів IGCSE готує учнів до навчання у вищих навчальних закладах. Атестат визнається провідними університетами та роботодавцями по всьому світу.

Сертифікати випускникам вручав Посол Великобританії в Україні Лі Тернер.

«Британська освіта вважається найкращою у світі. У Британській Міжнародній Школі ми поєднали якісне британське навчання з українською програмою і досвідом, аби дати учням школи унікальні можливості у подальшому навчанні у вищих навчальних закладах. Ми пишаємося висококваліфікованими викладачами, які цілковито присвятили себе справі. Завдяки їх зусиллям учням гарантується найвища якість навчання та конкурентна перевага при вступі до найкращих університетів світу. Я рада, що високі стандарти навчання у школі дали такі визначні результати. Це заслуга наших студентів, викладачів та усієї системи навчання загалом, оскільки вона надає впевненості в обраному нами шляху до досягнення успіху», - зазначила Ольга Заставна, генеральний директор школи.

Довідка. Заснована у 1997 році Британська Міжнародна Школа є єдиним навчальним закладом в Україні, акредитованим і ліцензованим Кембриджським Університетом як Міжнародний Екзаменаційний Центр Кембриджського Університету. Британська Міжнародна Школа є також членом Європейської Ради Міжнародних шкіл. У навчальному процесі школи поєднуються дві освітні програми: державна українська та міжнародна програма, яка розроблена на основі навчальної програми Кембриджського Університету та національного навчального плану Великобританії. Учні, які є громадянами України, навчаються за державною програмою та вивчають предмети, передбачені навчальними планами Міністерства освіти та науки України, та по закінченні отримують атестат про повну середню освіту державного зразка. Учні, які навчаються за Міжнародною програмою після успішного складання іспитів отримують сертифікат Кембриджського університету про середню освіту, який надає право вступати до вищих навчальних закладів в усьому світі.