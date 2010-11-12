Уміння читати може витісняти з мозку інші навички

Мозок людини в процесі навчання читання перерозподіляє ресурси для вирішення цього непростого завдання, і ділянками, що відповідають за інші навички, доводиться "потіснитися", повідомили автори статті, оприлюдненої в четвер в електронній версії журналу Science.

Читання - відносно недавнє явище в житті людства, і тому, за сучасними уявленнями, людський мозок підстроюється під цю навичку "на ходу", в процесі навчання, а не спирається виключно на еволюційно давніші механізми опрацювання візуальної інформації.

Станіслас Дегаене (Stanislas Dehaene) з Національного інституту здоров`я і медичних досліджень (Франція) та його колеги вирішили перевірити, як саме вміння читати впливає на функціонування мозку, і виявили цілий ряд змін у реакціях на стимули різної природи.

"Ці переважно позитивні зміни не відміняють того, що вміння читати, як і інші складні навички, також призводить до ефектів "конкуренції" (навичок) у ділянці кори. У ділянці, що відповідає за розпізнання друкованого тексту, зображення шахівниці та облич викликали значно меншу активність. Інтригуюча можливість того, що наше вміння читати розвивається на шкоду здатності сприймати обличчя, буде розглянута в подальших дослідженнях", - наводить текст РІА "Новости".

Науковці зібрали групу з 63 португальців і бразильців, 11 з яких не вміли читати, 22 навчилися цього вже в дорослому віці, а всі інші - в дитинстві, коли вчилися в школі. При цьому, як зазначають самі автори, вони навмисно працювали не з "високоосвіченими студентами університетів", які зазвичай виявляються добровольцями в нейродослідженнях, а із звичайними людьми.

Після оцінки навичок читання у всіх учасників експерименту Дегаене та його колеги за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії стежили за реакцією мозку на різні стимули, зокрема, на зображення облич і інших об`єктів, усні і друковані тексти й математичні завдання.

Дослідники з`ясували, що вміння читати, незалежно від того, коли воно виникло, справді сильно впливає на реакції мозку на ці стимули. По-перше, воно ускладнює організацію зорової зони кори головного мозку. По-друге, у людини, яка вміє читати, практично вся мережа нейронів, що відповідає за сприйняття усної мови, в лівій півкулі активується і друкованим текстом.

"Таким чином, читання - відносно недавній культурний винахід - за ефективністю співставний з найбільш еволюційно розвиненим каналом комунікації людини - мовою", - пишуть автори статті.

Крім того, вміння читати позитивно впливає на процес обробки усної мови, підсилюючи роботу фонологічної області в частині скроневої долі, що належить до слухової асоціативної кори (planum temporale).

Раніше науковці з Колумбії і Великобританії, провівши своє дослідження на групі колумбійських партизан, які навчилися грамоти тільки після досягнення зрілого віку, з`ясували, що навчання читання та письма змінює структуру мозку, збільшуючи щільність сірої і білої речовини в деяких його відділах.