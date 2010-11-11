У Росії на розвиток освіти виділять 137 млрд руб

На заходи федеральної програми розвитку освіти в РФ в 2011-2015 роках буде виділено 137 млрд. рублів, зокрема 53 млрд. руб. з федерального бюджету.

Як пишуть РИА-Новости, про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН у четвер на засіданні президії уряду РФ.

"В цілому на заходи федеральної програми розвитку освіти планується виділити 137 мільярдів рублів, зокрема 53 мільярди рублів з федерального бюджету і 67 мільярдів рублів - з бюджетів суб`єктів Федерації. За рахунок позабюджетних джерел буде привернуто 17 мільярдів рублів", - сказав В.ПУТІН.

Прем`єр відзначив, що в рамках даної програми серйозні кошти будуть виділені для підтримки обдарованих дітей, а також на створення центрів розвитку талановитої молоді при федеральних університетах і дистанційних шкіл при дослідницьких університетах.

Крім того, в рамках програми буде продовжено оновлення матеріально-технічної бази федеральних вузів. "Так само належить розробити і ввести в дію понад 300 нових програм професійного навчання, в першу чергу, по тих спеціальностях, які максимально затребувані на ринку праці, визначають технологічні перспективи всієї російської економіки", - сказав В.ПУТІН. Зокрема, відзначив він, йдеться про підготовку кадрів у сфері енергоефективності, ядерних технологій, фармацевтики.