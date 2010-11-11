Дефіцит студентів вузи перестануть відчувати після 2020 року

Ситуація з невеликою кількістю студентів почне виправлятися не раніше 2020 року, вважає міністр освіти і науки РФ Андрій ФУРСЕНКО.

Про це повідомляють РИА-Новости.

"Мінімум буде досягнутий в 2013 році - буде 700 тисяч випускників, і ситуація продовжуватиметься до 2020 року", - сказав він у четвер журналістам, додавши, що пік кількості випускників шкіл спостерігався в 2006 році.

За словами міністра, тоді майбутніми студентами повинні були стати 1,5 мільйона чоловік.

Про збільшення числа, зокрема, свідчить той факт, що вперше кількість першокласників збільшилася в позаминулому році. Крім того, щорічно росте потреба в дитячих садах, сказав міністр.

У зв`язку з цим А.ФУРСЕНКО відзначив, що міністерство чекає завдання щодо збереження викладацького складу вузів, а також реорганізації вузів, що не відповідають нормам і вимогам.