У Сумах засновано інститут підприємництва

На базі Сумського державного університету засновано інститут підприємництва Cisco.

Про це УНІАН повідомили в Сумській облдержадміністрації.

За словами начальника головного управління економіки облдержадміністрації Олександра СІТАКА, інститут готуватиме фахівців з курсу «Заснування бізнесу», спеціально розробленого для допомоги в розвитку малого та середнього підприємництва на основі сучасних освітніх програм і прогресивних телекомунікаційних технологій.

«Задля підвищення освітнього рівня та більш глибокого вивчення основ підприємництва в регіоні Сумський державний університет на основі сучасних освітніх програм і прогресивних телекомунікаційних технологій проводить навчання підприємців та осіб, які хочуть започаткувати свій власний бізнес», – сказав О. СІТАК.

Довідка УНІАН. Cisco – світовий лідер у галузі мережевих технологій для Інтернету. Технічні засоби, програмне забезпечення та послуги Cisco використовуються для створення Інтернет-технологій, які дозволяють особам, організаціям, країнам збільшувати продуктивність, покращувати задоволення потреб клієнтів та підсилювати власну конкурентоспроможність.

Компанію Cisco було засновано у 1984 році подружжям фахівців у комп’ютерній сфері зі Стенфордського університету, які винайшли перший у світі маршрутизатор, що з’єднав мережею два корпуси університету. Вони назвали компанію на честь міста Сан-Франциско, а на логотипі зобразили відомий міст «Золоті ворота», що з’єднує Сан-Франциско з материком, так само як Інтернет зараз з’єднує багатьох людей з усього світу.