На Сумщині планують створити центр міжнародного обміну студентів

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ доручив започаткувати гранти ОДА для стимулювання наукової діяльності студентів та підтримати ініціативу молоді щодо створення Центру міжнародного обміну студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, це доручення керівник регіону дав у Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Макаренка під час репрезентації проекту концепції розвитку навчального закладу.

Документ розроблено активістами студентського самоврядування, які запропонували своє бачення подальшого розвитку вищого навчального закладу. В основу концепції покладено результати соціологічного опитування, проведеного серед студентів. Більшість з них висловилась за створення умов для якісної освіти та підготовки фахівців, реалізацію наукового й освітнього потенціалу університету, поліпшення його матеріально-технічної бази, розширення можливостей для поєднання навчальної та наукової роботи студентів, залучення до навчального процесу провідних учених вітчизняних і зарубіжних університетів.

«Ми готові співпрацювати з владою, надавати пропозиції та разом розбудовувати рідний навчальний заклад», – наголосила студентський ректор СДПУ Анастасія ДУНАЙ.

Ю.ЧМИРЬ підтримав ініціативи студентів і подякував їм за активну життєву позицію та небайдужість до проблем університету.

Він дав доручення посадовцям обласної влади започаткувати гранти ОДА для стимулювання наукової діяльності студентів регіону та підтримати ініціативу молоді щодо створення на Сумщині Центру міжнародного обміну студентів.