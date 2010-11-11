Поліція Лондона затримала понад 30 учасників студентських заворушень

Поліція затримала 35 чоловік з числа протестуючих, які вчора під час мирного багатотисячного маршу протесту в центрі Лондона влаштували зіткнення з поліцією, а також увірвалися в штаб-квартиру Консервативної партії.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні Скотланд-Ярду.

Демонстрація розпочалася в середу вранці як мирна хода в центрі міста, організоване Національною профспілкою студентів, протестуючих проти підвищення плати за навчання. Проте через дві години після початку акції кілька сотень чоловік почали бити вікна в штаб-квартирі правлячої Консервативної партії Міллбенк-Тауер, потім, прорвавшись всередину, розпалили на першому поверсі багаття, почали кидати фаєри в поліцію, а частина протестуючих залізла на дах хмарочоса і почала скидати звідти шматки бетону.

Після того, як студенти прорвалися в будівлю, на місце почали стікатися тисячі поліцейських. При цьому люди, що працюють у будівлі, протягом кількох годин не могли вийти на вулицю, довколишні дороги були перекриті. Закрити залізні двері змушена була і штаб-квартира британської внутрішньої служби безпеки МІ-5, яка знаходиться тут же, в районі Вестмінстер.

Демонстранти, що забралися на дах, виступили із заявою, в якій висловили солідарність з британськими працівниками бюджетної сфери, котра зараз найбільше страждає від масштабної урядової програми скорочення бюджету.

За повідомленням лондонського управління швидкої медичної допомоги, в результаті безпорядків незначні травми дістали 14 осіб, серед них семеро поліцейських.

В цілому, за даними профспілки, в демонстрації протягом дня взяли участь близько 50 тис. чоловік з усієї Англії та Уельсу, переважна більшість з яких приїхали мирно висловити свою позицію.

Дії кількох сотень протестуючих, які вирішили порушити закон, засудили не тільки влада Лондона, поліція, а й решта демонстрантів. Президент профспілки Аарон ПОРТЕР в інтерв`ю телеканалу Sky News назвав "цілковитою катастрофою" дії тих, хто влаштував зіткнення з поліцією. "Я не виключаю, що ці анархісти спеціально прийшли для того, щоб влаштувати колотнечу і зірвати демонстрацію", - вважає він.

Спочатку приводом для акції послужило різке скорочення бюджету на потреби освіти. Уряд планує, що з 2012 року ці потреби фінансуватимуться за рахунок зростання плати за навчання, мінімальна планка якої через рік з гаком має зрости майже втричі - до 9 тис. фунтів стерлінгів на рік. Основна частина невдоволенння, тим часом, спрямована не стільки проти політики прем`єр-міністра Девіда КЕМЕРОНА, скільки проти Ніка КЛЕГГА - віце-прем`єра і лідера партії ліберал-демократів, які формують разом з "торі" коаліційний уряд країни. Саме ліберал-демократи обіцяли в своєму передвиборному маніфесті, що протистоятимуть планам підвищення плати за освіту, а зараз фактично підтримали ці плани.

Раніше в середу протестуючі розбили кілька вікон і на вулиці, де розташована штаб-квартира ліберал-демократів, проте поліція витіснила звідти студентів.