У Росії вирішили “дбайливо” оптимізувати число вчителів

В Росії здійснять оптимізацію числа вчителів в школах з урахуванням демографічного спаду і зменшенням числа учнів.

Як повідомляють РИА-Новости, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН в середу на зустрічі з вчителями в одній з московських шкіл заявив, що оптимізація повинна супроводжуватися підтримкою вчителів і надання їм можливостей перекваліфіковуватися.

"У нас демографічний провал йде, і кількість вчителів повинна відповідати кількості учнів", - сказав В.ПУТІН.

При цьому, відзначив він, необхідно бути готовими до того, щоб підтримати вчителів. "Ми повинні знати, як людей підтримати, зокрема передбачити ресурси, наперед продумати, виділити кошти, зокрема, на перепідготовку", - повідомив прем`єр.

Зокрема, як приклад він привів ситуацію, в якій при скороченні кількості ставок гроші, що вивільняються, повинні бути направлені на підвищення зарплат.

В.ПУТІН відзначив, що коли відбувається оптимізація чисельного складу вчителів, найбільші побоювання виникають у людей пенсійного віку.

"Потрібно думати про тих, що йдуть на пенсію", - сказав В.ПУТІН, додавши, що зокрема потрібно підвищувати пенсії.

"Потрібно дбайливо відноситися до вчителів", - заявив глава уряду і відзначив, що "потрібно дати можливість вчасно пройти перепідготовку перед тим, як попрощатися з кимось".

"Держава повинна робити все, щоб вчителі могли мати всі умови, щоб підвищити свою кваліфікацію", - заявив він.