Студенти Британії протестують проти підвищення плати за освіту

Близько 40 тисяч студентів, що з`їхалися до Лондона зі всієї Англії, протестують біля будівлі штаб-квартири Консервативної партії проти планів уряду збільшити плату за освіту майже в три рази, передають РИА-Новости.

До студентів приєдналися і багато вчителів, виступаючих проти скорочення фінансування освіти. Британський уряд не розкриває точної цифри бюджетних скорочень, проте, за деякими даними, фінансування буде урізано на 40%. У зв`язку з цим буде припинена видача грантів вчителям, за винятком грантів у області науки і математики.

З 2012 року уряд сподівається, що університетські потреби в основному фінансуватимуться за рахунок плати за освіту. Її мінімальна планка буде піднята до 6 тис. фунтів стерлінгів з правом університетів підняти її до 9 тис. в рік - в три рази від теперішньої мінімальної межі.

Марш в центрі Лондона почався ще з ранку, проте автобуси Національної профспілки студентів продовжують звозити протестуючих з усієї Англії.

За повідомленнями британських телеканалів, протестуючі почали вибивати скло в будівлі штаб-квартири правлячої Консервативної партії - Міллбенк-тауер (Millbank Tower).

Загалом, відзначає російське інформагентство, демонстрація проходить без серйозних інцидентів.

Як повідомив журналістам глава профспілки Аарон ПОРТЕР, студенти добиватимуться усунення з посад членів парламенту, які зараз підтримують зміни, при тому, що в ході передвиборної кампанії обіцяли протистояти їй. Згідно коаліційній програмі консерваторів і ліберал-демократів, виборці отримують право відкликати парламентаріїв від своїх виборчих округів, якщо ті порушують передвиборні обіцянки. "Ми почнемо процедуру відклику тих депутатів, які порушили свої обіцянки щодо плати за освіту", - сказав А.ПОРТЕР.

Першою “мішенню” студентів стане віце-прем`єр і лідер ліберал-демократів Нік КЛЕГГ, якому в середу вже довелося відповідати на питання щодо планів підвищення плати за освіту в парламенті. Студенти в його виборчому окрузі ще у понеділок почали збір підписів за те, щоб позбавити його повноважень. Тим часом в парламенті Н.КЛЕГГ так і не розкрив реальних планів скорочення бюджету на освітні потреби.