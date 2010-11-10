Табачник закликав до обговорення змін до закону про вищу освіту

Міністр науки та освіти Дмитро ТАБАЧНИК звернувся листом до міністра освіти і науки Криму, начальників управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації до 25 листопада надіслати у МОН України свої пропозиції з приводу проекту Закону «Про вищу освіту» (нова редакція).

Текст листа оприлюднено на офіційному сайті Міносвіти.

Д.ТАБАЧНИК інформує, що на офіційному веб-сайті МОН (www.mon.gov.ua) розміщено проект змін до закону про вищу освіту.

Як зазначає міністр, нову редакцію закону підготовлено з метою приведення законодавства у сфері вищої освіти до вимог Болонського процесу, до якого Україна приєдналася у травні 2005 року, створення більш сприятливих умов і розширення доступу до здобуття вищої освіти громадянами України і реалізації нормативно-правових засад державної політики у напрямку діяльності вищих навчальних закладів.

Д.ТАБАЧНИК просить до 20 листопада обговорити основні положення зазначеного законопроекту в наукових, науково-педагогічних колективах, на засіданнях колегій органів управління освітою та вчених (педагогічних) рад вищих навчальних закладів за участі органів студентського самоврядування і до 25 листопада надіслати до міністерства відповідні пропозиції.